Саакашвили поддержал грузинскую оппозицию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Facebook призвал оппозицию объединиться против правящей партии страны «Грузинская мечта».

По словам Саакашвили, именно эта партия ответственна за происходящее в стране. Он также призвал полицию перейти на сторону протестующих.

Политик добавил, что спецназ не будет использовать резиновые пули и газ против участников митинга. «Спасибо, ребята!» — заключил Саакашвили.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.

До этого протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, однако заседание сессии было прервано из-за того, что депутат открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. В 2014-м на родине против него было возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен во внутригосударственный розыск.

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