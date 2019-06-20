Возмутивший грузин глава парламента прокомментировал требования о своей отставке

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал требования оппозиции об отставке. Его слова передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на телеканал Imedi.

«Я могу сказать точно, что серьезного комментария на требования этих людей я сделать не смогу, исходя их конкретных причин», — заявил Кобахидзе.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. Оппозиция объявила его предателем. На опубликованных кадрах видно, как полиция пыталась сдержать протестующих. Несмотря на это, толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор.

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