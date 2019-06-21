Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала глава государства. По ее словам, российская пятая колонна в нынешней ситуации более опасна, чем открытая агрессия.

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Зурабишвили подчеркнула, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля. «Россия — наш враг и оккупант», — заключила она.

Ранее министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

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