Россиян попросили воздержаться от поездок в Грузию

Российским путешественникам посоветовали воздержаться от поездок в Грузию до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит РИА Новости.

Джабаров порекомендовал россиянам не рисковать и не ездить в Тбилиси, пока «грузинские власти не урегулируют ситуацию». Сенатор отметил, что в ближайшее время обстановка в столице Грузии может быть накалена.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

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