Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Владимир Путин поручил правительству обеспечить возвращение на родину россиян , временно находящихся в Грузии. Об этом говорится в подписанном им указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо туристов, необходимо решить вопрос об их багаже.

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии. Президент поручил российскому МИД обеспечить взаимодействие с официальным Тбилиси.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



