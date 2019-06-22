Грузинская оппозиция перечислила требования властям

Грузинская оппозиция озвучила три основных требования к властям страны, сообщает агентство PIA.

Первое — отправить в отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии, второе — освободить всех задержанных накануне граждан, третье — начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

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Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти и парламент допустили ошибку, вызвавшую волну протестов в стране. Она отметила, что обязательно должен встать вопрос об ответственности лиц, которые виноваты в сложившейся ситуации.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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