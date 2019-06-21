Президент Грузии объяснила волну протестов ошибкой властей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти и парламент допустили ошибку, вызвавшую волну протестов в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, в политике необходимо видеть и учитывать возможные риски. «Это условие вчера и позавчера было нарушено», — отметила Зурабишвили.

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Кроме того, президент Грузии отметила, что обязательно должен встать вопрос об ответственности лиц, которые виноваты в сложившейся ситуации. «Когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность», — добавила она, призвав граждан к спокойствию.

Ранее, 20 июня, в Тбилиси у стен парламента прошла акция протеста, которая переросла в столкновения митингующих с полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против ее участников слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции.

Причиной для волнений стал скандал, связанный с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.

В России считают, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков. Президент страны Владимир Путин обсудил волнения в Тбилиси с Совбезом.

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