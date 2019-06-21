Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 21 июня.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — сказал Песков.

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Ранее в пятницу пресс-секретарь заявил, что в Кремле обеспокоены агрессивными проявлениями в отношении граждан России.

20 июня несколько тысяч протестующих начали штурм здания грузинского парламента из-за скандала, связанного с визитом дипломата Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало общественные волнения. В результате спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

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