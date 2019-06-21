В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси

В Кремле считают русофобской провокацией прошедшую в Тбилиси акцию протеста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 21 июня.

«Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», —сказал он.

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20 июня несколько тысяч протестующих начали штурм здания грузинского парламента из-за скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало общественные волнения.

В Госдуме полагают, что к провокации против российской делегации причастны не только местные радикалы, но украинские парламентарии. В частности, речь идет о после Украины в Грузии Игоре Долгове.

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