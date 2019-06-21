В Тбилиси анонсировали продолжение протестов

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Антироссийские протесты в Грузии продолжатся, однако будут проходить мирно. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, передает «Интерфакс».

Акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня, в 19:00 по местному времени (18:00 по мск). «После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс», — сообщил он. По его словам, две трети собравшихся протестовавших грузин были настроены мирно, однако именно они пострадали больше всех.

«Мы требуем немедленной отставки председателя парламента [Ираклия] Кобахидзе, отставки министра внутренних дел [Георгия] Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы», — рассказал о требованиях оппозиции Бокерия.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

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