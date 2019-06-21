В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К провокации против делегации России на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси причастны также украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 21 июня.

«Самую активную деятельность развил в связи с проведением этой межпарламентской Ассамблеи посол Украины в Грузии [Игорь] Долгов, который вмешивался во все происходящее», — сказал он.

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Российский парламентарий отметил, что в провокации участвовали и депутаты от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и «Радикальной партии».

20 июня протестующие начали штурм здания грузинского парламента в Тбилиси. В результате применения стражами правопорядка слезоточивого газа и резиновых пуль пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты спровоцированы скандалом, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Люди не поняли этот жест и обвинили Ираклия Кобахидзе в предательстве родины. По словам Гаврилова, ворвавшиеся в зал заседаний радикалы облили его водой.

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