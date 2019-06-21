Россия назвала цель протестов в Грузии

Радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает «Интерфакс».

«Это вакханалия радикальных политических сил Грузии, которые делают все возможное, чтобы помешать нормализации двусторонних отношений между Грузией и Россией», — заявил дипломат. Он добавил, что Россия продолжит линию по активизации отношений, несмотря на «подобного рода выступления и истеричные заявления».

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания грузинского парламента в Тбилиси. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого у стен парламента начали собираться недовольные с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

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