Стало известно число пострадавших во время протестов в Грузии

В результате протестов в Грузии пострадали 240 человек, треть из них — сотрудники полиции. Об этом сообщает «Первый канал Грузия» со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Зазы Бохуа.

Замминистра посетил клинику Ингороква, куда поступили 46 пострадавших. 11 из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, еще двоим делают операции. Всего же, по словам чиновника, в клиниках остаются 102 человека. «В большинстве случаев были травмы, ушибы, синяки, интоксикация и травмы глаз», — уточняет Бохуа.

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Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как посетивший страну российский дипломат и глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство грузинских граждан, которые начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Тем не менее, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что акция продолжится у здания парламента в Тбилиси также и в пятницу, 21 июня. Он считает, что после произошедшего уже невозможно остановиться. Также протестующих поддержал бежавший из страны экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

В России придерживаются мнения, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков.

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