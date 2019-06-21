Стало известно о первой жертве беспорядков в Грузии

В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, участник протестов скончался в больнице. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Акция протеста в столице Грузии возобновилась 21 июня. Она снова проходит у здания парламента. На этот раз протестующие также установили сцену и звуковое оборудование. Студенты, решившие принять участие в очередной акции перекрыли ведущий к парламенту проспект Руставели.

Материалы по теме Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие

Волнения в Грузии начались 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. В МВД республики сообщили о задержании 305 человек.

Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.

В России считают, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков. Президент страны Владимир Путин обсудил волнения в Тбилиси с Совбезом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!