Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию

Все шесть российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы в Грузию, зафиксировали массовую сдачу билетов. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, пишет ТАСС.

«Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой» — сказал он, добавив, что перевозка пассажиров и багажа будет проводиться в штатном режиме.

При этом авиакомпании готовы вывозить граждан России из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу. Однако в таком случае перевозки будут производиться через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.

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Сейчас полеты в Грузию осуществляют шесть российских компаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red wings и «Норд авиа».

Ранее 22 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным. По его словам, грузинские власти должны гарантировать безопасность российских граждан, собирающихся на отдых в Грузию, и только после этого страны вернутся к мерам по развитию туризма — в частности, к отмене виз.

21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также глава государства поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали сотни человек, среди них десятки сотрудников полиции.

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