Грузия прокомментировала полеты местных авиакомпаний в Россию

Информация, связанная с дальнейшей деятельностью грузинских авиакомпаний, летающих в Россию, проясняется, поэтому говорить о возобновлении полетов между двумя странами пока нельзя. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

«На этом этапе мы пока не можем ничего сказать», — отметили там.

В настоящее время прямые регулярные рейсы из Грузии в Россию совершают авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

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Ранее 22 июня Ростуризм объяснил россиянам правила возврата денежных средств за авиабилеты, купленные для самостоятельного путешествия в Грузию. Согласно обнародованному распорядку, возврат денег за билеты производится в месте их приобретения в соответствии с тарифом, если вылет производится до 8 июля, и в полном объеме, если после.

21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также глава государства поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение Путин принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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