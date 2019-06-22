Грузия заверила туристов в безопасности

В Департаменте туризма Грузии заявили о безопасности страны для гостей, сообщает «Интерфакс».

«Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях. Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране», — уверяют в ведомстве. Также отмечается, что все туристические направления и достопримечательности открыты для посещения, транспорт работает без перебоев.

Там же в ведомстве добавили, что «после вчерашних беспорядков перед зданием парламента посетителям рекомендуется соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси».

Для желающих получить дополнительную информацию департамент организовал бесплатную горячую линию.

22 июня Ростуризм объяснил российским гражданам правила возврата денежных средств за авиабилеты, купленные для самостоятельного путешествия в Грузию. Согласно обнародованному распорядку, возврат денег за билеты производится в месте их приобретения в соответствии с тарифом, если вылет производится до 8 июля, и в полном объеме, если после.

Тогда же один из лидеров грузинской оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили заявил, что запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию — это попытка наказать грузинский народ.

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В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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