Названы условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию

Полеты российских авиакомпаний в Грузию возобновят после нормализации обстановки в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — добавил политик.

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Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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