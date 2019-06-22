Россия объявила о невозможности развития туризма с Грузией

Развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, грузинские власти должны гарантировать безопасность российских граждан, собирающихся на отдых в Грузию, и только после этого страны вернутся к мерам по развитию туризма — в частности, к отмене виз. «К этому решению (к отмене виз для граждан Грузии — прим. «Ленты.ру») мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок», — отметил спикер нижней палаты парламента.

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21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также глава государства поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение Путин принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали сотни человек, среди них десятки сотрудников полиции.

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