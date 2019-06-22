АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию

Туристы, купившие путевку в Грузию, могут требовать полного возврата денежных средств. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

Поясняется, что закон «Об основах туристской деятельности» позволяет расторгнуть договор в судебном порядке, если в стране временного пребывания имеется угроза безопасности жизни и здоровья туристов, а также опасность причинения вреда их имуществу.

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При этом в организации рекомендовали не торопиться с отменой туров, запланированных на поздний срок. Эксперты АТОР не исключают, что к началу судебного процесса ситуация в той или иной стране может измениться, и рекомендации уполномоченных органов могут утратить свою силу.

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих спецсредства.

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