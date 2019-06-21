Подсчитано число российских туристов в Грузии

В Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она уточнила, что большая часть из них — самостоятельные туристы, их в 2-2,5 раза больше, чем клиентов туроператоров.

Позднее Ломидзе рассказала агентству ТАСС, что глубина продаж туров в Грузию россиянам - до конца лета, были и заявки на сентябрь. «Оценочно, организованные туристы — это несколько тысяч человек, меньше 10 тысяч, и на Черноморском побережье, и в Тбилиси, и в других городах Грузии. Но самостоятельных на порядки больше», — сказала она.

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В свою очередь, руководитель Ростуризма Зарина Догузова также подтвердила информацию о превосходящем числе самостоятельных туристов. Она заверила, что ведомство сделает все возможное для возвращения россиян на родину.

В 2018 году Грузию посетили 1,7 миллиона россиян. За пять месяцев этого года в республике побывали более 500 российских туристов.

Ранее 21 июня Владимир Путин поручил правительству обеспечить возвращение на родину россиян , временно находящихся в Грузии. Об этом говорится в подписанном им указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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