Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится

Грузинским авиакомпаниям будет запрещено летать в Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Запрет будет временным и начнет действовать с 8 июля. Он распространяется как на пассажирские, так и на коммерческие рейсы. Какая сторона планирует ввести такие меры, в материалах агентства не уточняется.

Позднее данную информацию подтвердили в Министерстве транспорта России, передает ТАСС.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!