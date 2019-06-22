Названы последствия запрета на авиасообщение между Россией и Грузией

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью Sputnik Georgia, к чему приведет запрет на авиасообщение между Россией и Грузией.

По ее словам, поток туристов из России сократится на 60-70 процентов. Продажи автобусных туров в Грузию могут вырасти, но незначительно. До введения запрета около 75 процентов туристов добирались в страну на самолете.

В связи с запретом россияне будут чаще выбирать альтернативные направления для отдыха. Догузова предположила, что наиболее популярными станут Крым, Краснодарский край, а также Армения и Азербайджан. По ее словам, туристы пока не начали обменивать ранее забронированные туры в Грузию на другие направления, аннулировали свои поездки единицы.

Глава Ростуризма заверила, что все россияне, которые досрочно захотят покинуть Грузию, получат такую возможность.

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21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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