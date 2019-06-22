В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен. Такое мнение высказал президент союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, российских любителей вина не следует лишать возможности приобретать импортные напитки из Грузии. Однако Попович признал, что в случае запрета грузинских вин вырастет спрос на российское вино на внутреннем рынке.

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«Хотя, конечно, [при запрете] немножко уменьшится конкуренция, будут покупать больше российское вино, оно легко заместит грузинское вино, если такое решение будет принято», — сказал он. Однако Попович отметил, что российские производители и без эмбарго составляют хорошую конкуренцию грузинским продуктам.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также выразил надежду на сохранение торговых отношений России и Грузии в нынешнем виде. «Что касается ввозить или не ввозить, здесь один критерий. Если вино соответствует всем параметрам, если оно качественное, то здесь я не вижу препятствий», — сказал он. Онищенко отметил, что в нынешней ситуации нет необходимости ввозить запрет на ввоз с целью обеспечения безопасности российских граждан.

Ранее в сети предложили запретить грузинские вина и минеральную воду. Это произошло после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В результате протестов в Грузии пострадали сотни человек, полиция применила для усмирения толпы слезоточивый газ и резиновые пули. После событий в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

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