Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей. По данным сайта Грузия Online, стоимость блюд для россиян возросла сразу на 20 процентов.

Одним из первых кафе, решивших увеличить цены для граждан России, стал «Гарденс» в Батуми. Так руководство заведения ответило на «оккупацию» Москвой 20 процентов грузинской территории — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). «Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт», — говорится в заявлении кафе.

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Также цены для россиян увеличил ряд тбилисских кафе и ресторанов.

Ранее 22 июня пользователи сети предложили запретить грузинские вина и минеральную воду. Это произошло после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В результате протестов в Грузии пострадали сотни человек, полиция применила для усмирения толпы слезоточивый газ и резиновые пули. После событий в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Сообщалось, что и грузинским авиакомпаниям будет запрещено летать в Россию.

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