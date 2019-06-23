Саакашвили обругал россиян из-за протестов в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости из-за протестов в Тбилиси. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

«Вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Россияне вообще обнаглели до конца. Они привезли оккупанта, который сел в парламенте Грузии и поднял российский флаг», — сказал Саакашвили.

Он призвал жителей Украины ехать на отдых в Грузию вместо россиян. Также политик попросил украинские авиакомпании снизить цены на билеты в страну. Сейчас прямой перелет из Киева в Тбилиси стоит около 12 тысяч рублей.

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Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала туристов из России не отказываться от поездок в страну, несмотря на приостановку прямого авиасообщения между государствами. Грузинские и российские авиакомпании не смогут совершать прямые перелеты из-за запрета, который будет действовать с 8 июля по указу президента Владимира Путина.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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