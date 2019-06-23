Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы и анимацию на русском языке. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.

Там отметили, что запрет на демонстрацию картин с переводом на русский вступил в силу 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули акции протеста. «Теперь фильмы можно посмотреть на грузинском и английском языках», — добавили в Ассоциации.

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Вечером 22 июня стало известно, что несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для посетителей из России. Стоимость блюд в меню тбилисских и батумских кафе стали выше сразу на 20 процентов. Так заведения ответили на «оккупацию» Москвой 20 процентов грузинской территории — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

В тот же день к антироссийскому протесту примкнули футболисты. В рамках чемпионата Грузии игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави вышли на поле в майках с лозунгами об «оккупации».

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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