Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Футболисты сразу нескольких грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура местного чемпионата в майках с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщает Грузия Online.

Встречи грузинского чемпионата состоялись 22 июня. В майках с лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави.

Футболисты «Торпедо» вышли на свой матч против «Сиони» в черных майках. Надпись на них утверждала, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. По итогам встречи «Торпедо» разгромило соперника со счетом 7:0.

Матч между «Локомотивом» и «Металлургом» завершился ничьей 1:1.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова (политик занял кресло спикера грузинского парламента во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи) спровоцировал многотысячные акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе и 80 представителей правоохранительных органов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!