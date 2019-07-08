Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Саакашвили заявил, что правду нужно доносить в цивилизованной форме. «Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу», — написал политик в Facebook. На момент написания заметки пост был удален со страницы Саакашвили в социальной сети.

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Вечером 7 июля в Тбилиси начались акции протеста из-за высказываний грузинского телеведущего. Митингующие скандируют «Грузия без Рустави 2» и требуют, чтобы руководство компании принесло извинения. Поведение журналиста также раскритиковали президент страны Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Георгий Габуния ведет на «Рустави 2» авторскую программу P.S. Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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