Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 июля.
Песков подчеркнул, что подобного рода поведение «недостойно грузинского народа». Представитель Кремля добавил, что о ситуации уже негативно высказалось грузинское руководство.
Накануне вечером телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» в нецензурной форме оскорбил Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом».
Поведение ведущего осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, подобные заявления способствуют разжиганию межнациональной розни.
В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство сочло случившееся открытой провокацией со стороны радикальных сил. В МИД РФ указали на недопустимость подобных оскорблений.