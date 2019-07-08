Власти Грузии поддержали мнение Захаровой об оскорблениях Путина на ТВ

Поступок ведущего грузинского телеканала «Рустави 2», разразившегося бранью в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире, стоит расценивать как повторную попытку государственного переворота и дестабилизации отношений между двумя государствами. Об этом заявляет правящая партия «Грузинская мечта», передает «Первый канал» страны.

В партии обратили внимание на слова журналиста Георгия Габунии, который в своей речи допустил оскорбление могил предков российского лидера. Там считают, что подобное поведение «является актом вербального вандализма и выходит как за грузинские и кавказские, так и цивилизационные рамки в целом».

Правящая политическая сила возложила ответственность за инцидент на бывшего президента Грузии, в данный момент украинского политика Михаила Саакашвили, и партию его сторонников — «Единое национальное движение».

«Это заявление [в эфире "Рустави 2"] ставит под прямой и неизбежный риск около миллиона наших соотечественников, проживающих в России. (...) Перед нашими глазами эта деструктивная сила и ее политические или общественные сателлиты монополизировали национальность, патриотизм и на фоне всеобщей истерии, под этим прикрытием подорвали основы нашей государственности», — считают в руководстве «Грузинской мечты».

Ранее о том, что именно Саакашвили несет ответственность за деятельность связанного с ним оппозиционного канала «Рустави 2», заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нецензурная брань в адрес Путина прозвучала в прямом эфире телеканала вечером 7 июля. Инцидент вызвал бурное недовольство граждан, «Рустави 2» пришлось прервать вещание из-за митинга, собравшегося возле здания телекомпании. Руководство канала принесло извинения, но решило не увольнять ведущего. В знак протеста несколько журналистов сами подали заявления об отставке.

Грузинские власти уже обвинили Саакашвили в попытке государственного переворота после событий 20 июня, когда толпа его сторонников попыталась взять штурмом парламент. В ходе столкновений с силовиками тогда пострадали около 240 человек. Формально поводом для волнений стал инцидент с депутатом Госдумы, который занял кресло спикера парламента Грузии на открытии ассамблеи православия.

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