Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Грузии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

«За то, что произошло в ту ночь, должны понести ответственность осужденный Саакашвили и его партия "Единое национальное движение", которая использовала справедливый протест для своих провокационных целей. Это антинациональное действие», — заявил глава правительства Грузии.

Бахтадзе отметил, что команда бывшего президента постоянно пытается дестабилизовать ситуацию в стране.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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