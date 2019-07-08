Зачинщик беспорядков в Грузии назвал ответ властей на оскорбления Путина позором

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Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»

Брань телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина является глупым поступком, но заявления властей Грузии о том, что он угрожает отношениям двух стран, несерьезны. Об этом заявил журналистам оппозиционный депутат Георгий Канделаки, передает грузинский Первый канал.

«Позорная реакция правительства на это неправильное поведение повторяет российскую пропаганду», — сказал он и добавил, что власти страны поддерживают «агентов российского влияния, работающих против Грузии, которые распространяют антизападную пропаганду».

«Реакция правительства еще раз напоминает нам, какая позорная и опасная команда стоит у власти, которая все еще избегает ответственности за приглашение Гаврилова в эту страну», — подчеркнул Канделаки.

Таким образом он напомнил о скандале, разгоревшемся во время визита российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию. После того как парламентарий занял кресло спикера на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, в Тбилиси начались беспорядки, сопровождаемые антироссийскими лозунгами и требованиями отставок в руководстве страны. Из-за попытки штурма парламента митинг разогнали силовики.

Канделаки принадлежит к оппозиционной партии «Европейская Грузия». Он был в числе тех парламентариев, которые начали скандал вокруг Гаврилова, демонстративно покинули зал заседания во время его выступления. «Европейскую Грузию» основали бывшие члены партии «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Ранее 8 июля правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что поступок ведущего «Рустави 2» стоит расценивать как очередную попытку государственного переворота и разрушения отношений между Тбилиси и Москвой. По мнению властей, ответственность за это несет Саакашвили и его сторонники. Аналогичное мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова.

После событий 20 июня власти Грузии обвинили Саакашвили в попытке государственного переворота. Его партия была одним из главных участников протестов.

Телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния произнес оскорбительный монолог в адрес Путина в прямом эфире вечером 7 июля. После этого каналу пришлось прервать вещание, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные его поступком граждане. Руководство принесло извинения, но отказалось увольнять ведущего. Несколько журналистов сами подали в отставку в знак протеста.

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