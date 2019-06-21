Севший в кресло главы грузинского парламента российский депутат объяснился

Российский депутат Сергей Гаврилов в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, почему сел в кресло главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия.

«Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я», — рассказал Гаврилов.

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По словам депутата, он сидел на таком же месте и в парламентах других стран, но это не создавало проблем. Гаврилов подчеркнул, что он «скромный человек», и готов работать «хоть на приставном стульчике».

Грузинская оппозиция забросала бутылками и облила водой Сергея Гаврилова после того, как он открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента. По мнению депутата Госдумы Николая Зенцова, нападение на российскую делегацию было спланированной акцией.

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