Обматерившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире авторской программы «Постскриптум» оскорбил президента России Владимира Путина, отстранен от работы на два месяца. Об этом сообщается на сайте канала.

Такое решение 7 июля принял саморегулируемый орган «Рустави 2», ознакомившись с текстом Габунии, написанным в качестве вводки.

«В соответствии с решением саморегулируемого органа журналист Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или в которых принимает участие», — заявили на телеканале. Полный текст решения обещают опубликовать позже.

Материалы по теме «Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты

Ранее 8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за экстрадицию Габунии и привлечении его к уголовной ответственности на территории России.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфир от 7 июля. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». «Рустави 2» принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника пока не собирается. В ночь на 8 июля каналу пришлось прекратить работу из-за начавшихся митингов у здания. Утром телекомпания возобновила работу.

В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение «недостойным грузинского народа». В МИД России также сочли случившееся неприемлемым и выразили надежду на адекватные меры со стороны грузинских властей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!