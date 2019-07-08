Оскорбившего Путина грузина захотели судить в России

Члены Совета Госдумы высказались за привлечение грузинского журналиста Георгия Габунии к уголовной ответственности и его экстрадицию на территорию России. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам Володина, все сошлись во мнении, что телеведущий, оскорбивший российского президента Владимира Путина, должен понести наказание за хамское поведение.

Накануне вечером телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» высказался о Путине в нецензурной форме, в частности, назвал его «вонючим оккупантом».

В Кремле раскритиковали выходку журналиста. По словам пресс-секретаря российского лидера, такое поведение «недостойно грузинского народа». В МИД России также сочли случившееся неприемлемым, и выразили надежду на адекватные меры со стороны грузинских властей.

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