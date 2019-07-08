«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом заявил гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в эфире программы «Нині вже» на телеканале «Громадське».

Гварамия отметил, что руководство канала считает ​​форму выражения, которую выбрал журналист, неприемлемой, и поэтому отстранило его от работы на два месяца. Несмотря на это, после этого он продолжит работать на телеканале.

«Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции», — сказал генеральный директор.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфир от 7 июля. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». «Рустави 2» принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника пока не собирается. В ночь на 8 июля каналу пришлось прекратить работу из-за начавшихся митингов у здания. Утром телекомпания возобновила работу.

В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение «недостойным грузинского народа». В МИД России также сочли случившееся неприемлемым и выразили надежду на адекватные меры со стороны грузинских властей.

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