Певица Гурцкая потребовала у Грузии извинений за мат в адрес Путина

Заслуженная артистка России грузинского происхождения Диана Гурцкая считает, что власти Грузии должны официально извиниться за то, что в эфире «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно выразился в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень позорно. Меня просто оторопь взяла, когда я услышала выступление журналиста. Подобные высказывания в адрес кого-либо на телевидении просто недопустимы», — заявила певица. По ее мнению, оценку действиям Габунии должны дать правоохранительные органы страны.

«И обойтись стандартными "сожалениями" здесь не удастся. Власти страны должны извиниться на официальном уровне», — отметила исполнительница.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что из-за инцидента в эфире «Рустави 2» группа навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии. Он призвал остальных артистов последовать примеру коллектива.

Телеведущий Георгий Габуния произнес оскорбительный монолог в адрес Путина в прямом эфире вечером 7 июля. После этого каналу пришлось прервать вещание, поскольку возле здания телекомпании собрались возмущенные его поступком граждане. 8 июля стало известно, что журналиста отстранили от работы на два месяца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!