«Ласковый май» навсегда прекратит выступать в Грузии из-за брани в адрес Путина

Советская и российская поп-группа «Ласковый май» навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил продюсер музыкального коллектива Андрей Разин в Instagram.

Причиной этого решения стало выступление телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала «Рустави 2» нецензурно выразился в адрес президента России Владимира Путина. Разин пожелал «гореть этому мерзавцу в аду» и обозвал мать ведущего.

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«Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят. Скорей бы Габуния сдох как собака», — написал Разин.

Вечером 7 июля Габуния начал выпуск авторской программы в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес Путина. Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митинга возле здания, начавшегося после слов журналиста. Компания принесла извинения за матерные высказывания, уточнив, что увольнять Габунию пока не будут.

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