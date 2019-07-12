На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку. Об этом сообщает «КП».

«Здесь живет злой петух Георгий Габуния», — написано на табличке. По словам соседей журналиста, Габуния нанял себе охрану, так как против него регулярно проводятся митинги.

Также знакомые семьи телеведущего рассказали, что родителям Габунии «стыдно смотреть людям в глаза», поэтому они практически не выходят из дома. «А вообще он [Габуния] всегда таким тихим был. После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое», — рассказал один из соседей.

Нецензурная брань грузинского телеведущего Габунии в адрес российского лидера спровоцировала негативную реакцию как в Москве, так и в Тбилиси, однако руководство «Рустави 2» отказалось увольнять журналиста, отстранив его от эфира на два месяца. Миноритарный акционер канала Нино Нижарадзе, в свою очередь, настаивала на увольнении гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, но совладельцы не согласились с ней.

Путин, комментируя ситуацию, заявил, что не желает ни вводить санкции против Грузии, ни преследовать Габунию в соответствии с российским уголовным законодательством, предполагающим наказание за оскорбление государственных символов и представителей власти.

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