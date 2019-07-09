Путин отреагировал на оскорбления грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии на фоне усиления антироссийских настроений в Тбилиси. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 9 июля.

«Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу», — сказал он.

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Российский лидер также счел нецелесообразным возбуждение уголовного дела в отношении журналиста «Рустави 2» об оскорблении власти. «Много чести, пусть вещает дальше», — сказал он.

7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом».

Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

Между тем в Госдуме захотели ввести санкции против Грузии, а в Совете Федерации заговорили о смертной казни для грузина. МИД РФ, в свою очередь, призвал грузинские власти адекватно отреагировать на случившееся. В ведомстве подчеркнули, что выражать политическую позицию в подобных выражениях недопустимо.

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