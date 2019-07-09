Анонсированы санкции России против Грузии

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Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть введение экономических санкций в отношении Грузии. Депутаты приняли соответствующее заявление и направили его в правительство, сообщает ТАСС.

Депутаты осуждают антироссийские провокации Тбилиси, вследствие чего предложили правительству рассмотреть экономические меры против Грузии. «В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер», — говорится в заявлении депутатов.

Парламентарии уверены, что продолжающиеся провокации со стороны «радикальных грузинских сил ведут к дальнейшей деградации двусторонних отношений». Правительство уже подтвердило, что готовит соответствующие меры и будет готово представить их после обсуждения с представителями бизнеса и экспертным сообществом.

После разработки мер они будут предложены президенту России Владимиру Путину. Изначально предполагалось, что депутаты будут настаивать на запрете поставок грузинских вин и минеральной воды из Грузии, также рассматривался вариант с ограничением денежных переводов в Грузию. Кроме того, уже запрещены полеты между двумя странами.

Решение об ограничительных мерах было принято российским истеблишментом в связи с волной антироссийских протестов, которые были спровоцированы визитом российского парламентария в Грузию. Поводом для протестов стала речь российского депутата, который сел в кресло спикера грузинского парламента в ходе Межпарламентской ассамблеи православия.

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