Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Новые санкции России в отношении Грузии, в случае их введения, коснутся товаров и услуг на миллионы долларов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проект заявления, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

Больше всего возможные ограничения отразятся на денежных переводах из России в Грузию. Согласно статистике Банка России, их объем в 2018 году составил 631 миллион долларов. Объем экспорта вин из Грузии в Россию в том же году вырос до 166 миллионов долларов, а экспорт воды — до 50,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные International Trade Center.

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По информации специалистов, Россия критически важна для Грузии как рынок сбыта, поскольку на нее приходится 84 процента поставок вина и около 46 поставок минеральной воды. Между тем на российском внутреннем рынке на вино из Грузии приходится только около 16 процентов импорта.

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии. Нижняя палата парламента предложит ввести запрет на импорт вина и минеральной воды и ограничить денежные переводы, сообщил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее 8 июля вопрос об ограничении обсуждался на заседании Совета Госдумы. Тогда его поддержали все фракции, решение по санкциям будет принято 9 июля на сессии парламента, сообщили источники в Госдуме.

В июле также сообщалось, что правительство одобрило повышение ставок акцизов на вино в России. В ближайшее время поправки внесут в Госдуму. В результате на тихие вина акциз повысится до 31 рубля за один литр, на игристые — до 40 рублей. Эксперты уже пояснили, что в результате этого стоимость вина для конечного покупателя вырастет.

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