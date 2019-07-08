В Госдуме захотели запретить грузинскую минералку и вино

В Госдуме в понедельник, 8 июля, поднимут вопрос о запрете на импорт в Россию грузинских продуктов, в том числе вина и минеральной воды. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов в Facebook.

По его словам, несмотря на то что запрет на авиасообщение с Грузией вступил в силу, недружественные действия в отношении России продолжаются. В частности, по словам Неверова, есть случаи нападения на российских граждан «и откровенного хамства и оскорблений».

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В связи с этим было принято решение внести на Совет Госдумы предложение о запрете на импорт грузинских продуктов. Также под запрет могут попасть денежные переводы в Грузию. «Такие вещи требуют адекватного ответа», — сказал Неверов.

3 июля сообщалось, что Россия заняла первое в мире место по импорту вина из Грузии. С января по июнь 2019 года Россия ввезла из Грузии 25 миллионов бутылок вина. Это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

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