Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно». Перевозчики смогут окончательно оценить потери к концу следующей недели.

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Министр рассказал, что около 4,5 тысячи россиян, находящихся в Грузии, отказались досрочно улететь из страны. Минтранс выделил дополнительные средства, чтобы организовать перевозку туристов, которые захотят покинуть Грузию на этой неделе.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступит в силу 8 июля. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 июня. Такое решение было принято в связи с волной антироссийских протестов, захлестнувших Тбилиси. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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