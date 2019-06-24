Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Перевозчики потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета для авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в туротрасли.

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными. «Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени»,— говорит собеседник издания.

Потери туроператоров окажутся менее существенными. По данным Ростуризма, туры с вылетом в Грузию после 8 июля суммарно выкупили три с половиной тысячи человек. Таким образов, сумма выплат не превысит 122 миллионов рублей. Всего более 150 тысяч россиян будут вынуждены отказаться от поездок в эту страну.

По прогнозам главы Ростуризма Зарины Догузовой, поток туристов из России сократится на 60-70 процентов. Продажи автобусных туров в Грузию могут вырасти, но незначительно. Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о прекращении авиасообщения с Россией.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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