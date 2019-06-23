В Грузии открестились от массовых отмен поездок россиян

Грядущая отмена авиасообщения между Россией и Грузией не сказывается на количестве бронирований отелей россиянами. Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

По его словам, в Грузии не наблюдается массовой отмены бронирований отелей. Руководитель организации ожидает, что поток туристов с низким доходом из России останется прежним, а более платежеспособные россияне начнут выбирать Грузию для путешествий в качестве протеста против туристического эмбарго.

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По прогнозам главы Ростуризма Зарины Догузовой, поток туристов из России сократится на 60-70 процентов. Продажи автобусных туров в Грузию могут вырасти, но незначительно. Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о прекращении авиасообщения с Россией.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

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