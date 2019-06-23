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Грузия начала искать альтернативу российским туристам

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Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией. На это обратило внимание ТАСС.

Подобный призыв размещен, в частности, на официальной странице посольства Грузии в США в Facebook. «Приезжайте и испытайте Грузию», — говорится в публикации. Также ролик от Национальной администрации туризма Грузии опубликован на странице дипмиссии в Дании.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. На фоне этих событий президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в эту страну, позднее Москва решила, что в РФ не смогут летать грузинские перевозчики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в страну. Она уверена, что обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население. Президент отметила, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, однако это не помешало полутора миллионам россиян посетить страну.

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