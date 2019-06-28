«Аэрофлот» рассчитал потери в Грузии

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее низкобюджетная «дочка» «Победа» передали в Минтранс РФ расчеты финансовых потерь от приостановки полетов в Грузию, сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Савельев, отметив, что как такового алгоритма расчета не существует, у каждой компании он свой.

«Насколько я понимаю, все авиакомпании сейчас между собой будут договариваться о методике расчета компенсаций. Алгоритм мы согласовываем с Минтрансом, — отметил глава перевозчика. — Мы очень надеемся, что нам компенсируют».

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента, где находились российские представители.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

