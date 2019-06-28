«Аэрофлот» подпишет контракт на поставку ста SSJ-100 до конца года

«Аэрофлот» не отказывается от 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт по ним в этом году, заявил журналистам гендиректор компании Виталий Савельев.

«Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ-100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по "сухим" уже в этом году», — отметил глава перевозчика. По словам Виталия Савельева, график поставок SSJ-100 и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Сейчас «Аэрофлот» имеет 49 бортов SSJ-100. В сентябре прошлого года перевозчик подписал с «Объединенной авиастроительной корпорацией» соглашение на поставку еще ста SSJ-100 в 2019-2026 годах. Кроме того, перевозчик является заказчиком пятидесяти МС-21: твердый контракт по ним был заключен с Корпорацией «Иркут» и лизинговой «дочкой» «Ростеха» компанией «Авиакапитал-Сервис» в 2018 году. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в июне, что корпорация рассчитывает подписать с «Аэрофлотом» до конца этого года контракт еще на 35 машин. В настоящее время МС-21 проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год.

